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Фестиваль «Новолетие в пречистом бору» в одиннадцатый раз пройдёт под Тверью

В программе : песни, хороводы, выступление реконструкторов
Алина ПЕТРОВА
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Фестиваль традиционно проводится под Тверью в середине сентября.

Фестиваль традиционно проводится под Тверью в середине сентября.

Фото: Ирина ТАРАСОВА

В воскресенье, 20 сентября в деревне Черногубово Калининского района состоится молодежный фестиваль «Новолетие в Пречистом бору». В этом году фестиваль одиннадцатый по счету.

Праздник «Новолетия» приурочен к 14 сентября. Новый год (Новолетие) в допетровскую эпоху начинался в сентябре, и в календаре Русской Православной Церкви этот порядок так и остался неизменным (1 сентября по старому стилю, 14 сентября по новому).

В программе встречи - песни, хороводы, массовые игры, а также мастер-классы по народным ремеслам и выступление реконструкторов. На площадке «Богатырская застава» все желающие смогут примерить доспехи, пострелять из лука и принять участие в боях на мешках.

Начало в 13.00 (недалеко от конечной остановки маршрутки № 223).