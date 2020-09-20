В Твери чиновники мониторят состояние фасадов зданий

В Твери прошла проверка фасадов зданий в центре. Фото: администрация Твери

На минувшей неделе сотрудники горадминистрации осмотрели состояние фасадов зданий в центре города - на Новоторжской.

Рабочая группа под руководством первого заместителя главы администрации Твери Алексея Жучкова при осмотре обращала внимание на состояние кирпичной кладки и штукатурного слоя, отмосткам и водосточным трубам, а также наличию или отсутствию граффити.

Проверяли внешний вид магазинов, расположенных на первом этаже: входных групп и витрин, состояние тротуаров на прилегающей территории и дорог.

По итогам каждого обследования составляется протокол, который впоследствии передается профильным подразделениям администрации Твери.

Такие проверки проводятся еженедельно в каждом районе областного центра.