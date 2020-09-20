Региональный этап "Кросса нации" завершился во Ржеве Тверской области

Забеги прошли во Ржеве. Фото: ПТО

Кросс нации» – одно из самых масштабных по количеству участников и географическому охвату спортивных мероприятий на территории страны. 19 сентября региональный этап этого массового забега впервые прошёл во Ржеве, до этого спортсмены соревновались в Твери.

На одной из центральных площадей Ржева прошли забеги на дистанциях в 1 км, 2 км, 4 км и 6 км среди девочек и мальчиков разных возрастных категорий, юношей и девушек, мужчин и женщин, спортсменов старшей возрастной группы.

Вот имена победителей:

В возрастной категории 2011 года и младше на дистанции 1 км победителями стали Мария Бондарева из Твери, Алевтина Пакуличева из Торжка, Мария Цветкова из Западной Двины. Среди мальчиков этой же категории три первых места заняли Максим Козырев из Старицы, Даниил Шошин из Кимр, Илья Ольховский из поселка Калашниково.

В забеге на 4 км принимали участие девушки и юноши 2001 года рождения и младше. Среди них победу одержали Ангелина Лебедева из Максатихи, Елизавета Иванова из Удомли, Наталья Помазова из Кимр, а также Михаил Павловский из Кимр, Максим Игнатов из Старицы и Никита Соколов из Ржева. Кросс на дистанции 2 км среди мужчин и женщин 45 лет и старше первые три строчки заняли Алексей Виноградов из Максатихинского района, Андрей Степанов из Конаково, Анатолий Тангов из Ржева, а также Юлия Баркина из Бежецка, Ирина Вихарева из Бологого, Наталья Муравьева из Конаково.

Дистанцию на 6 км бежали девушки и юноши 2001 года и младше. Победу одержали Татьяна Знаменская из поселка Калашниково, София Комарова из Ржева, Наталья Помазова из Кимр и Кирилл Шарапов из Твери, Владимир Белоус из Ржева, Максим Шапки из поселка Калашниково.

Кроме того в забеге на 6 км принимали участие мужчины и женщины. Быстрее всех на дистанции оказались Денис Виноградов из Вышнего Волочка, Егор Карпов из Максатихинского района, Иван Миронихин из Твери, а также Юлия Кузнецова и Анастасия Калашникова из Ржева, Юлия Кондратьева из Бологого.

В корпоративной эстафете быстрее всех оказались клуб «Снеговик» из Твери, в/ч 40963 из Ржева и команда «Импульс» из Конаковского района.