Вертолет санавиации доставил в Тверь тяжелобольного ребенка-пациента районной больницы

Вертолёт санавиации совершил очередной вылет в Тверской области. Фото: МЧС по Тверской области

В субботу, 19 сентября, вертолёт санавиации совершил очередной вылет. На этот раз помощь потребовалась ребёнку - пациенту Весьегонской районной больницы.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Тверской области, в 10.17 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС с бригадой врачей вылетел с аэродрома Змеево в Весьегонскую Центральную районную больницу.

В 14.02 борт вернулся в Тверь с пациентом.

Медики перевезли ребёнка в Тверскую детскую областную клиническую больницу.

МЧС напоминает, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112) или на единый «телефон доверия» 8- (4822)39-99-99.