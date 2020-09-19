В Тверской области два мальчика пострадали, упав с мотоцикла

Пострадавших доставили в больницу.

В селе Никольское Лесной района 19 сентября два мальчика 14 и 9 лет пострадали, упав с мотоцикла. Ребята катались по улицам села и, очевидно, не справились с управлением.

Само собой, прав у них нет и быть не может в силу возраста.

В Госавтоинспекции региона относительно здоровья пострадавших уточняют, их забрала в больницу скорая.

Госавтоинспекторы напоминают, в регионе идёт масштабная кампания по профилактике детского травматизма: - Мототехника - смертельная игрушка. Управлять мопедом или мотоциклом только после соответствующей подготовки и получения водительского удостоверения.