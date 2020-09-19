11 человек заразились коронавирусом в Твери 19 сентября

В регионе подтверждено 30 новых случаев. Фото: ПТО
По данным регионального оперштаба, на 19 сентября 2020 года в Тверской области подтверждено 30 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 11 заражённых - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5862 человек.
4416 (+15 человек за сутки) заболевший излечился от инфекции. 227 (+4) человек умерли.
1219 (+11) пациентов на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1893 (+11 человек за сутки)
Кимры 564
Конаковский район 448 (+1)
Ржев 435 (+1)
Калининский район 297 (+1)
Лихославльский район 244
Торжок 265 (+2)
Вышневолоцкий городской округ 187 (+2)
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО