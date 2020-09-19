11 человек заразились коронавирусом в Твери 19 сентября

В регионе подтверждено 30 новых случаев. Фото: ПТО

По данным регионального оперштаба, на 19 сентября 2020 года в Тверской области подтверждено 30 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 11 заражённых - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5862 человек.

4416 (+15 человек за сутки) заболевший излечился от инфекции. 227 (+4) человек умерли.

1219 (+11) пациентов на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1893 (+11 человек за сутки)

Кимры 564

Конаковский район 448 (+1)

Ржев 435 (+1)

Калининский район 297 (+1)

Лихославльский район 244

Торжок 265 (+2)

Вышневолоцкий городской округ 187 (+2)

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.