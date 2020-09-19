«Кросс нации»-2020 в Тверской области впервые проходит во Ржеве

В забегах принимают участие как молодые спортсмены, так и люди пожилого возраста. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В субботу, 19 сентября, во Ржеве Тверской области посоревнуются любители бега.

В этих традиционных всероссийских соревнованиях участвуют и стар и млад, профессиональные спортсмены и любители, все, кто неравнодушен к этому виду спорта.

«Кросс нации»-2020 впервые организован в городе воинской славы Ржеве, ранее забеги проходили в областно столице Твери. Нынешний забег приурочен к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В программе областного этапа – забеги на дистанции 1 км, 2 км, 4 км и 6 км среди девочек и мальчиков разных возрастных категорий, юношей и девушек, мужчин и женщин, спортсменов старшей возрастной группы.

Организаторы поясняют: будет корпоративная эстафета среди команд организаций Тверской области.

Традиционно на «Кроссе нации» предусмотрена культурная программа, встреча с ведущими спортсменами региона, торжественное награждение победителей и призеров соревнований.