Темпы строительства в Тверской области в 2020 году снизились

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В январе-августе 2020 года на территории Тверской области 3903 новые благоустроенные квартиры общей площадью 328,1 тыс. кв. метров, что составляет 90,1% к соответствующему периоду предыдущего года, такие данные приводит в своём исследовани Тверьстат.

Активнее всего строили в Твери - 28% сданной в эксплуатацию общей площади жилья среди муниципальных образований региона (91,8 тыс. кв. м), 27,3% - в Калининском районе (89,5 тыс. кв. м), 14,3% - в Конаковском районе (46,9 тыс. кв. м), 4,2% - в Кимрском районе (13,8 тыс. кв. м).

Индивидуальными застройщиками построено 1416 домов общей площадью 196,5 тыс. кв. метров, что составляет 77,7% к январю-августу 2019 года.

Всего по области для городских жителей введено 145,4 тыс. кв. м жилой площади, для сельских жителей – 182,7 тыс. кв. м.