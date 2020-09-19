В Тверской области число безработных за год увеличилось на 21%

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Количество безработных в Тверской области выросло на 21% за год, такую статистику приводит в своём исследовании Тверьстат.

В ведомстве поясняют, что численность работающих жителей региона в июне - августе 2020 года составила 660,1 тыс. человек, в их числе 630,8 тыс. человек или 96% были заняты в экономике региона и 29,3 тыс. человек (4%) не работали, но активно работу искали.

Численность занятого населения области за три летних месяца снизилась по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 37 тыс. человек или почти на 6%.

Среди 18 регионов ЦФО в апреле - июне 2020 года по уровню занятости Тверская область занимала 7 место.

Численность безработных в июне - августе 2020 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 5 тыс. человек или почти на 21%.

Тверская область занимала 4 место по уровню безработицы среди регионов Центральной России в апреле-июне 2020 года.

Уровень безработицы по сравнению с соответствующим периодом составил 4,4%.

Среди возможных причин потери работы в Тверьстате называют отсутствие необходимых профессиональных качеств у желающих найти работу, а также отсутствие нужных соискателям вакансий по месту жительства.