В выходные в Тверской области будет холодно и дождливо

Холодно будет в Тверской области в предстоящие выходные. Фото: Александр Подгорчук

19 сентября через Тверскую область проходит североатлантический циклон, который уже в минувшую пятницу поменял погоду - заметно похолодало.

По прогнозам Гидрометцентра, холодная погода сохранится и в предстоящие выходные.

В регионе ожидаются дожди, местами прогремят грозы. Температура воздуха понизится до +14, +12 градусов днем, до +5 ночью.

Ветер будет дуть со скоростью до 7 м/с, порывами до 14 м/с. Атмосферное давление пониженное - до 737 миллиметров. Зато на следующей неделе нас ждёт настоящее бабье лето. Воздух прогреется до +20. Давление будет расти.