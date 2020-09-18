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Сотрудники ГИБДД продолжают проверять автобусы в Тверской области

С 11 по 17 сентября остановили 60 транспортных средств
Семён ЛЕГКОВ
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Сотрудники ГИБДД продолжают проверять автобусы в Тверской области.

Сотрудники ГИБДД продолжают проверять автобусы в Тверской области.

Фото: Алексей ФОКИН

В Тверском регионе сотрудники ГИБДД проверяют, как организована перевозка пассажиров. Госавтоинспекторы останавливали водителей, которые едут по междугородным и межрегиональным маршрутам.

За прошедшую неделю у восьми водителей выявили нарушения. В том числе, эксплуатация транспорта с поломками и неисправностями.

Также ГИБДД по Тверской области просит сообщать информацию, если водители рейсовых автобусов нарушают правила. Все случаи будут проверять.