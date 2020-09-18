Собственнику 143 гектаров заросшей земли сельхозназначения в Тверской области выдали предупреждение

В Тверской области зарастает 143 гектара пашни. Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Тверской области/rshn-tver.ru.

Во время мониторинга сотрудники Россельхознадзора обнаружили близ деревни Коковкино Осташковского городского округа 143 гектара сельхозугодий, которые заросли сорняками, а также деревьями и кустарниками. Собственник получил предостережение.

В течение года он должен привести землю в порядок и начать использовать по назначению. Уведомление об этом землевладелец должен послать в Россельхознадзор.

Надзорные органы будут проводить проверки. Если к октябрю 2021 года ситуация не сдвинется с мёртвой точки, гражданину грозит административная ответственность.