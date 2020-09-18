В Твери в День чистоты пройдёт масштабный субботник

В Твери во Всемирный день чистоты пройдёт массовый субботник. Фото: пресс-служба Администрации Твери/tver.ru.

Масштабные уборки во Всемирный день чистоты идут по всей России и в 150 странах мира. Главная цель – сделать планету чище, привлечь внимание общественности к проблемам экологии и загрязнения окружающей среды.

В Твери субботник проходит в третий раз. Привести в порядок запланировали 30 общественных территорий во всех районах города. Это, в том числе, Константиновский карьер, берега рек Волга, Тьмака и многое другое.

Вывозить мусор будет компания «Тверьспецавтохозяйство».