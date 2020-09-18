Работники, которым не выплатили зарплату, смогут пожаловаться следователям в Твери. Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Обратиться по поводу ущемления трудовых прав, задержки и невыплаты заработной платы возможно будет с 10:00 до 12:00. Следственное управление, где будет идти приём, находится в Твери по адресу улица Вагжанова, дом 15.

Прийти смогут как действующие, так и бывший сотрудники различных компаний, перед которыми есть долг по зарплате. Записываться нужно заранее по телефонам 8 (4822) 65-63-31, 8 (4822) 65-63-36, 8 (4822) 65-62-36.