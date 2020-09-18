Военный ушёл в Твери в самоволку и получил восемь суток гауптвахты

Военный ушёл в Твери в самоволку и получил восемь суток гаупвахты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тверской гарнизонный суд рассмотрел материал о грубом дисциплинарном проступке служащего по контракту. Во второй половине августа гвардии ефрейтор не прибыл на службу к назначенному времени и отсутствовал на месте дольше четырёх часов. При этом уважительных причин для такого у него не было.

На суде военнослужащий признал свою вину и раскаялся. Пояснил, что в части весь день не был по личным причинам. Но почему-то не предупредил об этом командование.

Ефрейтор имеет отрицательную служебную характеристику, у него имеются неснятые дисциплинарные взыскания. Поэтому суд решил назначить военному наказание в виде восьми суток на гауптвахте.