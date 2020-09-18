Тверские спортсмены показали себя на фестивале «ПАРА-КРЫМ 2020»

В Евпатории завершились соревнования «ПАРА-КРЫМ 2020». Фото: сайт Всероссийского общества инвалидов/voi.ru.

Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль «ПАРА-КРЫМ 2020» проходил в Евпатории. Тверской регион на нём представляли члены Конаковского отделения «Всероссийского общества инвалидов». Всего на соревнования прибыли 400 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата из 58 субъектов страны.

По сдаче норм ГТО получили золотые значки два тверичанина Александр Корнилов и Андрей Семёнов. На стометровом забеге третьим финишировал наш земляк Александр Томский. В командном зачёте по парусному спорту регион также завоевал бронзу. По настольным играм тверские спортсмены вошли в пятёрку лучших.

В течение недели для участников проходили не только соревнования, но также мастер-классы – по стрельбе из лука и пневматического оружия, дайвингу, скалолазанию. Также тверичане поучаствовали в творческих конкурсах.