В продававшихся в Твери цветах нашли паразитов

В Твери в продававшихся цветах нашли паразитов. Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Тверской области/rshn-tver.ru.

В Твери в двух партиях цветов в горшках – спатифиллум и зелёные композиции из нескольких видов растений – обнаружили карантинных насекомых из отряда «трипсы». Таков результат экспертизы в лаборатории областного Россельхознадзора. Один из видов вредителей – эхинотрипс американский – появился в нашем городе впервые.

Владельцы заражённой продукции решили уничтожить её. В противном случае, насекомые могли перебраться на другие растения и распространиться по территории.

Трипсы протыкают клетки поверхностных тканей и высасывают содержимое. Это приводит к омертвлению. Серебристо-серые пятна и чёрные точки на листьях это последствия их работы.