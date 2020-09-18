Ржев и Ржевский район подключили к Единому диспетчерскому центру «скорой помощи» в Тверской области. Фото: Иван ВИСЛОВ

В диспетчерском центре в режиме онлайн мониторят движение экипажей «скорой помощи» в Твери, Ржеве, а также Калининском и Ржевском районах. Это помогает координировать медиков на «скорых». Все бригады получили планшеты, на которые приходит информация о вызове. Также же это позволяет заполнить карту пациента в электронном виде.

На первом этапе модернизации объединили Тверскую станцию «скорой помощи» и несколько станций в Калининском районе. Среднесуточное количество бригад увеличилось, а время, за которое доезжают до пациента сократилось на 12% и составляет 17,5 минут. В планах объединить Тверскую, Ржевскую и Вышневолоцкую станции «скорой».

Единый диспетчерский центр создали на базе Тверской станции «скорой помощи». Его задачи – централизованный приём вызовов, координация бригад «скорых». Сейчас в ЕДЦ круглосуточно дежурят 5-8 диспетчеров и врачи.

Централизация работы – один из приоритетов, которые ставит глава региона. Губернатор Тверской области Игорь Руденя обозначил эту задачу для Министерства здравоохранения Тверской области.

– Для нас важны несколько параметров. Первый – повышение качества работы скорой медицинской помощи на территории всей Тверской области. Второй параметр – это кадровое обеспечение. Скорая помощь – это, прежде всего, профессионалы, которые там работают, – подчеркнул Игорь Руденя.