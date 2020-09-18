Сельские жители Тверской области могут взять ипотеку под 2,7%

На срок до 25 лет можно взять сумму от 100 тыс. рублей до 3 млн рублей. Фото: "КП" Архив

Получить ипотеку по льготной ставке селяне смогут благодаря тому, что Тверская область участвует в реализации новой госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Губернатор Игорь Руденя объявил о том, что регион будет участвовать в этой госпрограмме, еще в декабре 2019 года по итогам заседания Госсовета РФ.

Как сообщает областное правительство, программа льготной сельской ипотеки позволяет привлечь на село молодых специалистов, повысить долю благоустроенных домовладений до 50%.

Займы по ставке в 2,7% предоставляются на покупку или строительство дома, а также на погашение кредитов, взятых на эти цели не ранее 1 января 2020 года.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки при оформлении договора о личном страховании любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет может подать в Россельхозбанке. На срок до 25 лет можно взять сумму от 100 тыс. рублей до 3 млн рублей, при этом первоначальный взнос начинается от 10%.

В Россельхозбанке отмечают, что в Тверской области практически весь объем льготной ипотеки на жилье в сельской местности берут семьи, среди них немало молодых пар.