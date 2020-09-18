Тверского бизнесмена Максима Ларина задержали в аэропорту Камчатки с ружьём

Тверского бизнесмена Максима Ларина (на фото слева) задержали в аэропорту Камчатки с ружьём, его выручил друг, депутат Тверской гордумы Вадим Дешёвкин (справа на фото), они вместе отправились на отдых. Фото: страница в соцсетях Максима Ларина – ФБ/maclarin.tver.

Максима Ларина задержали из-за того, что затёрлась одна буква в разрешении на оружие. Некоторое время, до выяснения всех обстоятельств Максим Владиславович провёл в оружейной комнате в аэропорту. Но всё разрешилось благополучно.

– Меня просто закрыли вместе с ружьем и патронами в этой комнате! – написал в соцсетях предприниматель Максим Ларин.

Благодаря помощи депутата Тверской городской Думы Вадима Дешёвкина, который вместе с Максимом Лариным отправился в путешествие на Камчатку, инцидент был исчерпан. В шутку или в серьёз Максим Владиславович пишет, что Вадим Николаевич, цитата, «оставил в залог свои туфли».