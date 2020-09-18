Полиция задержала укравшего 130 тысяч рублей в Твери

В Твери полиция задержала укравшего 130 тысяч рублей. Фото: Виктория МИНАЕВА

В полицию Центрального района Твери обратился 26-летний тверичанин, у которого пропала сумка, в которой были деньги и смартфон. Общая сумма ущерба составила 130 тысяч рублей. Оказалось, что обратившийся сам готов был расстаться с имуществом.

Выяснилось, что мужчина, пришедший в полицию, сильно выпил и бросил без присмотра свою сумку на скамейке на проспекте Чайковского. Её подхватил 29-летний, ранее судимый, безработный местный житель.

Подозреваемый во всём сознался и вернул имущество. Теперь, согласно уголовному кодексу, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Идёт следствие.