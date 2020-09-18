12 человек заразились коронавирусом в Твери 18 сентября

В регионе подтверждено 28 новых случаев. Фото: ПТО.

По данным регионального оперштаба, на 18 сентября 2020 года в Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 12 заражённых – в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5832 человек.

4401 (+14 человек за сутки) заболевший излечился от инфекции. 223 (+2) человека умерли.

1208 (+12) пациентов на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1882 (+12 человек за сутки)

Кимры 564

Конаковский район 446

Ржев 434

Калининский район 296 (+4)

Лихославльский район 244

Торжок 263 (+3)

Вышневолоцкий городской округ 185

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.