12 человек заразились коронавирусом в Твери 18 сентября

В регионе подтверждено 28 новых случаев. Фото: ПТО.
По данным регионального оперштаба, на 18 сентября 2020 года в Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 12 заражённых – в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5832 человек.
4401 (+14 человек за сутки) заболевший излечился от инфекции. 223 (+2) человека умерли.
1208 (+12) пациентов на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1882 (+12 человек за сутки)
Кимры 564
Конаковский район 446
Ржев 434
Калининский район 296 (+4)
Лихославльский район 244
Торжок 263 (+3)
Вышневолоцкий городской округ 185
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО.