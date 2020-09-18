Жительнице Тверской области незаконно отказали в детском пособии. Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА

В надзорные органы обратилась 34-летняя жительница Бежецкого района, которой в органах соцзащиты незаконно отказали в получении денежных выплат на пятилетнего ребёнка. Когда она подавала документы, то была безработной и стояла на учёте в центре занятости. Прокуратура встала на сторону заявительницы.

Центр социальной поддержки населения Бежецкого района включил в доход женщины пособие по безработице, поэтому он превысили прожиточный минимум. Кроме того, постановление об отказе приняли с нарушением положенного срока, 10 дней.

После того, как вмешалась прокуратура, ежемесячную выплату назначили.