Тверичане могут сами выбрать дату фестиваля «Нашествие» в 2021 году

Тверичане сами могут выбрать дату «Нашествия» в 2021 году. Фото: Альберт БОЙКОВ

На официальном сайте крупнейшего в России музыкального фестиваля всех фанатов благодарят за поддержку в период пандемии и предлагают проголосовать за даты проведения «главного события» лета в 2021 году. Такая акция проходит впервые за всю историю феста. Пока обозначены три варианта: 23-25 июля, 30 июля-1 августа и 6-8 августа.

На данный момент с большим отрывом лидирует первый вариант 23-25 июля – 61% голосов. За август зрители голосуют менее охотно.

Напомним, «Нашествие» ежегодно проходит в Большом Завидово в Тверской области. В 2020 году до последнего музыкальный праздник не отменяли, но коронавирус не дал провести массовое мероприятие. На него приезжают десятки тысяч музыкальных фанатов со всей страны.

Все билеты, купленные в этом году, действительны в 2021-м.