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За хранение и продажу оружия и боеприпасов осудили мужчину в Тверской области

Житель хранил их у себя дома без лицензии в течение 21 года
Семён ЛЕГКОВ
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В Тверской области за хранение и продажу оружия и боеприпасов мужчина получил год тюрьмы. Фото: сайт warways.ru.

В Тверской области за хранение и продажу оружия и боеприпасов мужчина получил год тюрьмы. Фото: сайт warways.ru.

Правоохранительные органы выяснили, что охотник с 1999 по 2020 год держал у себя дома под лестницей промысловый карабин «ТОЗ-16» и патроны к нему. При этом у него не было документов на них. Затем мужчина сбыл с рук незаконно хранившееся оружие.

30 марта 2020 года житель Конаковского района продал «огнестрел» другому гражданину. За ружьё он попросил 40 тысяч рублей.

В суде обвиняемый полностью признал вину. Учитывая смягчающие, органы правосудия назначили ему наказание в виде 1 года тюрьмы.

Криминал