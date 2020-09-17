Полиция задержала «закладчика» наркотиков в Твери

В Твери полиция задержала «закладчика» наркотиков. Фото: пресс-служба МВД по Тверской области/69.мвд.рф.

Сотрудники полиции установили, что в Твери на Спортивном переулке кто-то пытался бесконтактным способом с помощью «закладки» продать наркотики. На месте обнаружили свёртки с белым порошком. Затем установили хозяина «схрона».

Им оказался 21-летний тверичанин. Его обыскали, и оказалось, что при нём был полимерный свёрток с порошком. В лаборатории выяснили, что это синтетический наркотик. Вес, 176 граммов, относится к крупному размеру.

Подозреваемый арестован. По совокупности статей ему грозит до 20 лет тюрьмы. Продолжается расследование.