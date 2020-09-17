В Твери посвятят концерт Пушкинским праздникам в Берново

Ай да Пушкин! Фото: ПТО

Концерт в честь 50-летия праздников поэзии в Берново, где находится музей Пушкина, состоится 19 сентября в столице Верхневолжья.

В ДК "Пролетарка" выступят артисты Тверской областной академической филармонии, творческие коллективы Старицы и Торжка, народный ансамбль эстрадного танца «Фантазия» и народный театр «Диалог». Почетными гостями станут представители Союза Российских писателей.

Тут же пройдет и награждение участников областного детско-юношеского конкурса «#Читаемвместе»… Пушкина. Творческое соревнование чтецов Верхневолжья впервые состоялось год назад. В этом году оно проходило в онлайн-формате.

По завершении праздничных мероприятий в «Пролетарке» стартует кинофестиваль «У лукоморья». с 19 по 30 сентября сентября в "Пролетрке" будут проводить показы фильмов по мотивам произведений Пушкина. По предварительным заявкам вход - свободный для всех желающих.

Самых активных посетителей пушкинского кинофестиваля ждет спецприз – сертификат на бесплатное посещение музея Пушкина в Берново.