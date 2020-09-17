Под Тверью обустроенный на 5 млн рублей сквер превратился в большую лужу

Не сквер а какой-то зеркальный мелкий пруд. Фото: тверское отделение ОНФ/onf.ru

Заявление в прокуратуру, как сообщили наши коллеги из ТИА, подали представители тверского отделения Общероссийского народного фронта. Они отреагировали на негодование жителей деревни Рязаново Калининского района. Обустроенный там на бюджетные 5 млн рублей сквер постепенно затопило водой. С весны там - большая лужа.

Небольшой сквер был обустроен в 2018 году на неудачном месте - там, где болотистая почва. В итоге уже в 2019-м затопило плитку, которой выложен сквер. Тогда сделали сливные конструкции. Попутно там установили скамейки, урны, в общем продолжили благоустройство.

Однако этой весной сквер вновь затопило - сливы не помогли. Муниципальная администрация проблему пока не решает. Получается что, деньги спустили в лужу?

Активисты ОНФ требуют от прокуратуры разобраться разобраться в ситуации.