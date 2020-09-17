Пациентку из Удомли доставили на вертолете в реанимацию Тверской ОКБ

Санавиация в нашем регионе регулярно доставляет тяжелых пациентов в Тверь. Фото: Министерство здравоохранения Тверской области

16 сентября бригадой медиков Областная клиническая больница на вертолете из Удомли в Тверь была экстренно доставлена молодая женщина.

По информации Минздрава региона, медики прилетели за ней в центральную медико-санитарную часть №141, расположенную в атомграде.

Там не было необходимого оборудования для оказания помощи пациентке, находящейся в тяжелом состоянии. Поэтому было принято решение экстренно на вертолете эвакуировать её в ОКБ. Там она госпитализирована в реанимационном отделении.