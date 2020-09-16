Фонд развития моногородов направит 130 миллионов рублей на строительство теплиц в Кувшиново

В Кувшиново планируют построить теплицы на 15 гектаров. Фото: Олег УКЛАДОВ

Всего в проект вложат около 4,5 миллиардов рублей. Комплекс из теплиц будет круглогодично давать овощи и зелень, а также создаст около 70 новых рабочих мест. Фонд развития моногородов выделит 130 миллионов на водоотведение, газ и электричество, а также строительство на объекте котельной.

Планируют, что инвестпроект поможет привлечь в экономику моногорода около 1,2 миллиарда рублей инвестиций. На эти средства возможно благоустроить городскую среду.

– В моногородах необходимо активизировать реализацию проектов, которые обеспечивают модернизацию и рост конкурентоспособных предприятий, социальное благополучие жителей, – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

По расчётам, ежегодно тепличный комплекс будет давать до 14 тысяч тонн огурцов, помидоров, а также зелени. На сегодняшний день уже решили вложить более 960 миллионов рублей в строительство первой очереди предприятия. В его создать помогают компании МОНОГОРОДА.РФ и ВЭБ.РФ.