В 2020 году впервые фестиваль «Финно-угорский транзит» пройдёт через Тверскую область

В этом году впервые «Финно-угорский транзит» пройдёт через Тверскую область. Фото: Финно-угорский культурный центр Российской Федерации/finnougoria.ru.

Каждые два года фестиваль «Финно-угорский транзит» идёт в нескольких регионах России и завершается гала-концертом. В 2020 году познакомиться с этим видом народной культурой смогут и жители Тверской области. Программа насыщенная.

На фестивале пройдут мастер-классы, выставки, показы этнографических фильмов. Кроме того, для гостей Тверской земли проведут экскурсии по знаковым местам, включая столицу Тверской Карелии – Лихославль.

А 26 сентября во Дворце Культуры «Пролетарка» состоится центральное событие тверской части фестиваля – концерт «Народная музыка и инструменты: звучание времени». На нём, среди прочих, выступят коллективы из Тверской области, республик Карелия и Башкортостан.