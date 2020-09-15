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Общество

В Тверской области за минувшие выходные полицейские задержали 60 нетрезвых водителей

Таковы итоги профилактического мероприятия «Контроль трезвости»
Семён ЛЕГКОВ
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В Тверской области за выходные остановили 60 нетрезвых водителей.

В Тверской области за выходные остановили 60 нетрезвых водителей.

Фото: Василий ХОДАРЕВ

В минувший уикенд, с 11 по 13 сентября, во всех муниципалитетах региона проходил рейд «Контроль трезвости». Сотрудники ГИБДД проверяли – не сел ли кто из тверичан пьяным за руль автомобиля. Всего зафиксировали 60 нарушений.

60 водителей в Тверской области привлекли к ответственности за нетрезвую езду. 13 из них остановили в Твери.

Как всегда Госавтоинспекция призывает граждан быть бдительными. Самим не водить, выпив, и сообщать о подозрительном поведении других участников дорожного движения по телефонам 02, 102 или 112.