В Тверскую область придет фино-угорский творческий транзит

Главное событие фестиваля пройдет в Твери. Фото: Виктория ЖУКОВА

С 25 по 27 сентября в нашем регионе состоится Международный фестиваль искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит». Его особенность состоит в том, что каждый транзитный цикл осуществляется в течение двух лет серией концертов в регионах России.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, презентация выставочной экспозиции, показ этнографических фильмов, экскурсионная программа по историко-культурным объектам Верхневолжья. Участники посетят столицу тверской Карелии – город Лихославль.

26 сентября в 15.00 во Дворце Культуры «Пролетарка» состоится главное событие фестиваля – концерт «Народная музыка и инструменты: звучание времени».