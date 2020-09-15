В Тверской области планируют увеличить темпы газификации региона

В Тверской области в 2021-2025 года планируют увеличить темпы газификации. Фото: ПТО.

15 сентября на встрече от компании «Газпром» присутствовал зампред правления Виталий Маркелов. Главными темами разговора стали газификация Тверской области и модернизация системы теплоснабжения Твери. Планы наметили на ближайшие пять лет.

Главные направления, по которым будут прокладывать газовые трубы – от Ржева до Нелидово, Западной Двины, Белого, Торопца, Весьегонска, Удомли, посёлка Сандово, села Лесное.

В 2021 году по программе газификация региона при участии Газпрома должны завершить строительство газопроводов до посёлка Жарковский, а также населённых пунктов в Калязинском и Старицком районах и Осташковском городском округе.

В 2022 году предполагают закончить строить газопровод до города Красный Холм, посёлка Молоково, а также объектов Старицкого, Сонковского районов. Кроме того, в планах технически модернизировать часть газораспределительных станций.

Что касается Твери, сейчас, как отметил Виталий Маркелов, рассматривают варианты модернизации системы теплоснабжения. Как подчеркнул губернатор Тверской области Игорь Руденя, необходимо разработать оптимальный вариант развития системы с учётом дальнейшей застройки города.

– Мы пришли к соглашению – в Тверской области будут существенно увеличены объёмы по программе газификации на 2021-2025 годы. Этот процесс по поручению президента России в Тверской области с 2021 года получает серьёзное развитие. Приоритеты для нас – ржевское, нелидовское направления, северо-восток, а также модернизация уже имеющейся газотранспортной системы. Все должно идти в связке с укреплением платежной дисциплины, – подытожил результаты переговоров губернатор Тверской области Игорь Руденя.

– В ближайшее время будет подписана программа на 2021-2025 годы, которая даст старт новому витку газификации Тверской области. На эти цели направим значительные средства – гораздо больше, чем в предыдущие годы. Будут газифицированы как крупные, так и небольшие населенные пункты, – дал комментарий зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов.