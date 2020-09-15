В Твери продолжают блокировать сайты, на которых продают электроудочки

В Твери заблокировали 11 сайтов, на которых продавали электроудочки. Фото: Павел СВИРИДОВ («КП»-Южно-Сахалинск»)

Информацию нашла на просторах Интернета прокуратура Заволжского района. На 11 сайтах продавали удочки, бьющие электротоком. По решению суда их заблокировали.

До этого доступ к информации был свободный. А за продажу такой техники в Российской Федерации предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В Заволжском районном суде исковое требование прокуратуры о блокировке сайтов удовлетворили. Интернет-страницы заблокированы.