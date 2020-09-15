81 двор благоустроят в Тверской области в 2021 году

В Тверской области в 2021 году благоустроят 81 двор. Фото: Администрация Твери/www.tver.ru.

Запланировано, что в следующем году приведут в порядок 81 двор и общественную зону в 38 муниципалитетах нескольких районов Тверской области. Решать, что именно благоустраивать, необходимо будет самим жителям. Для этого составят рейтинг территорий, требующих особого внимания.

– В первую очередь благоустройство затронет любимые места жителей региона. Программа базируется на рейтинге пожеланий местного населения. Такая система была заявлена президентом России, сейчас она реализуется на территории региона. Это ключевая работа, которая ведётся совместно с жителями региона и позволит привести в надлежащее состояние города и общественные пространства, – подчеркнул губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В Твери ремонт пройдёт на Мигаловской набережной и набережной Афанасия Никитина, а также во дворах на улице Советской и на проспекте Чайковского. В Бежецке благоустройство пройдёт на площадке у кинотеатра «Юбилейный», в сквер Горького и Ленина, а также в парке на набережной рядового Николаева. В Вышнем Волочке работы пройдут в Венециановском и Петровском скверах и на набережной Олега Матвеева. В Ржеве приведут в порядок парк у памятника «Паровоз», а на Большой Спасской заменят плитку на пешеходной части улицы. На ржевской Советской площади планируют обустроить скейт-парк.

В 2019 году благоустроили почти полторы сотни общественных пространств и дворов в регионе.