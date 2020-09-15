В Тверской области мужчина прятал ключи у двери, и его обокрали

В Тверской области хозяин прятал ключи около двери, и его обокрали. Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию обратился 66-летний житель Пеновского района, который рассказал, что из его квартиры пропали деньги. Всего 20 тысяч рублей. Оказалось, что преступник знал, где у хозяина лежат ключи от двери.

Сотрудники полиции сразу же выехали на место, сняли следы и отпечатки пальцев. Стражи порядка отработали варианты с причастностью к этому тех, кого уже ранее судили.

Версия оказалась верной. Кражу совершил 34-летний безработный местный житель, которого уже был судим. Он сознался в содеянном, но деньги успел потратить.

Теперь по 158 статье УК РФ ему грозит до шести лет в тюрьме.