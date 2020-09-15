Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Тверская область на седьмом месте в ЦФО по размеру пенсий

Средняя пенсия в регионе по данным Тверьстата - 14569 рублей
Виктория ТУШКОВА
КомментироватьОставить комментарий
В рейтинге учтены пенсии всех субъектов, входящих в округ, кроме Москвы.

В рейтинге учтены пенсии всех субъектов, входящих в округ, кроме Москвы.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По данным на 1 июля 2020 года Тверская область оказалась на седьмом месте в Центральном федеральном округе по размеру пенсий, такую статистику обнародовал Тверьстат. Рейтинг включает все субъекты ЦФО, кроме Москвы.

Средняя пенсия в Тверской области - 14569 рублей. Из прочих субъектов, входящих в ЦФО, выше пенсии в Московской (15996 руб.), Ярославской (15224 руб.), Калужской (14886 руб.), Тульской (14822 руб.), Белгородской (14759 руб.) и Владимирской (14759 руб.) областях.

В остальных десяти регионах округа пенсии ниже тверских. Меньше всего, согласно официальной статистике, повезло пенсионерам Тамбовщины, их средняя пенсия составляет всего 13418 рублей.