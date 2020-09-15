Что делать заблудившись в лесу, чтобы вас точно нашли, рассказали тверские поисковики

Найти в лесу заблудившегося человека гораздо проще, если он сам не мешает поиску. Фото: Игорь АЛЕКСИЧ

Поисковики из Тверского волонтёрского поисково-спасательного отряда «Сова» рассказали, что нужно делать заблудившемуся в лесу человеку, чтобы его точно спасли. Повод напомнить о простых «правилах «потеряшки» был счастливый. В лесу заплутал молодой человек, который уже в тот же день смог оказаться дома. И всё благодаря тому, что повёл себя правильным образом.

Историю Алексея, заблудившегося в поисках грибов, рассказала одна из волонтёров «Совы». Молодой человек понял, что увлёкся «тихой охотой» в лесах Тверской области и не может понять, где находится. Найдя вышку ЛЭП, он остался там. Позвонил спасателям по номеру 112, развёл костёр и стал ждать. Остальную работу сделали спасатели МЧС и волонтёры «Совы».

Поисковик Татьяна Рыбакова говорит, что это единственно верный метод. Сообщить о себе спасателям и оставаться на месте, дожидаясь помощи и стараясь не замёрзнуть. Строго следовать всем рекомендациям, полученным от МЧС и поисковиков.

Алексей сделал именно так, а потому уже ночью смог спать в своей кровати. И даже не растерял собранные грибы.