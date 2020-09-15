В Тверской области у переехавших в сёла учителей есть шанс получить миллион рублей

В Тверской области учителя в сельских школах могут получить миллион рублей. Фото: Сергей МОРКОВКИН

Учителя, которые переехали работать на село или в маленький город с населением до 50 тысяч человек в Тверской области, могут рассчитывать получить один миллион рублей. Меру поддержки в 2020 году ввели по инициативе президента России. На данный момент в Тверской области объявлен дополнительный конкурс на получение единовременной выплаты.

Денежную помощь предоставляют педагогам в возрасте до 55 лет со средним профессиональным или высшим образованием образование. Кроме того, они должны быть трудоустроены по закону и работать в сельской школе пять лет. Более подробно условия перечислены на сайте программы «Земский учитель».

Как отмечает губернатор Тверской области Игоря Руденя, обеспечение квалифицированными кадрами сельских школ и школ в небольших городах Тверской области является одним из важнейших условий комплексного развития таких территорий.

Миллион рублей учителя тратят, в основном, на покупку жилья. По итогам первого конкурса выплату получили семь человек, исходя из суммы, выделенной на выплаты, 11 миллионов рублей, ещё могут рассчитывать на неё четыре «земских учителя».