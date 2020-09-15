Проезд вдоль школы №2 в Пролетарском районе перекроют до конца ноября

В Твери из-за ремонта будет перекрыт проезд около школы №2 по адресу улица Двор Пролетарки, 20. Фото: Яндекс.Карты, скриншот – yandex.ru/maps.

Распоряжение об этом опубликовано на сайте Администрации Твери. Его подписал замглавы города Денис Черных.

Движение будет перекрыто завтра, 16 сентября, с 12:00, а возобновится 30 ноября в 20:00. На дороге вдоль дома №20 по Двору Пролетарки, где и располагается 2-я школа, будут идти дорожные работы. Вплоть до улицы Большевиков.

На месте ремонта установят временные дорожные знаки, а проехать там смогут только машины экстренных или оперативных служб. Другим водителям придётся искать объездные пути.