ТОП-5 самых популярных маршрутов лета назвали в Твери

В Твери назвали самые популярные маршруты «Транспорта Верхневолжья». Фото: ПТО.

Региональный транспортный оператор «Транспорт Верхневолжья» подвёл итоги летнего сезона и назвал самые популярные пригородные маршруты. Всего за лето, как сообщают в материале для прессы от областного Правительства, синие автобусы перевезли 16 миллионов человек. Куда же чаще всего ездили с июня по август?

На первом месте маршрут №208 «Дачный кооператив Светлый – ТЭЦ-3 – микрорайон «Южный». Им воспользовались около 685 тысяч пассажиров.

Следом идёт маршрут №204 «посёлок Мамулино – посёлок Заволжский». На этих «синих автобусах» проехали более 480 тысяч пассажиров.

На третьей позиции автобусы №106, следующие по маршруту «Торговый центр «Метро» – Эммаусс» с 460 тысячами пассажиров.

451 тысячу поездок совершил транспорт маршрута №211 «посёлок Мигалово – посёлок 1-е Мая – Отрадное».

Замыкает ТОП-5 маршрут №228 «Посёлок Аввакумово – микрорайон «Южный», перевёзший 403 тысячи пассажиров.

В Твери и пригороде функционируют 85 маршрутов. На них курсируют 470 единиц транспорта. Как отмечает губернатор Тверской области Игорь Руденя – транспортные стандарты должны быть высокими на территории всего региона.