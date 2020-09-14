В Твери предлагают запретить кормить бездомных животных и птиц

В Твери хотят запретить кормить бродячих собак, а также птиц. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Документ представлен на сайте Администрации Твери. В регламенте указано, что предложения и замечания принимаются до 24 сентября. Одно из нововведений будет касаться животных, оставшихся без хозяев.

Согласно предложению, которое выдвигает городская администрация, в общественных местах будет запрещено «кормить безнадзорных, диких, бродячих, животных и птиц». Предполагается, что горожане найдут на интернет-ресурсе этот документ и напишут на электронную или обычную почту представителям власти своё мнение. Также для обращений граждан действует интернет-приёмная, где можно изложить свои мысли.

После 24 сентября, когда процедура обсуждения закончится, проект изменений отправят на рассмотрение в Тверскую городскую Думу.