Население Тверской области с начала года существенно сократилось

С января по июль в регионе родились 5857 детей, а умерли 12893 человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Население Тверской области с начала 2020 года существенно сократилось: убыль с января по июль (включительно) составила 7036 человек. Речь о так называемой естественной убили, то есть превышении смертности над рождаемостью, безотносительно к миграционным процессам.

Естественная убыль в этом году выше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Тогда население тоже сокращалось, но медленнее - 5857 человек за семь месяцев.

Свежие данные о естественном движении населения опубликовал Тверьстат. Согласно обнародованным цифрам с января по июль в регионе родились 5857 детей, а умерли 12893 человека.

Сравнивая с данными прошлого года, рождаемость сократилась, а смертность возросла. За семь месяцев 2019-го на свет появились 6346 младенцев, а умерли 12203 человека. Таким образом в этом году родившихся меньше на 489, а умерших больше на 690 человек.

Количество браков и разводов тоже сократилось: за семь месяцев 2020 года узами Гименея связали себя 3076 пар (на 553 меньше, чем годом ранее), а распалось 2399 семей (на 6 меньше, чем с января по июль 2019-го).