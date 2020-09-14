В Тверском ТЮЗе представят премьеру спектакля «По просторам Вселенной»

В Тверском ТЮЗе премьера – спектакль «По просторам Вселенной» про приключения Алисы Селезнёввой. Фото: Тверской театр юного зрителя/tuz-tver.ru.

В Тверском театре юного зрителя 20 сентября для широкой аудитории пройдёт премьера нового «космического» спектакля «По просторам Вселенной», основанного на серии книг Кира Булычёва. Режиссёром выступил Евгений Зимин, работающий в разных театрах России. Он же создал инсценировку истории о «девочке из будущего».

Евгений Зимин известен тверским зрителям как режиссёр-постановщик таких спектаклей в ТЮЗе, как: «Безумный, безумный день, или Женитьба Фигаро», «Чиполлино», «Карлик Нос», «Завтра была война» и «Сказка о царе Салтане».

В новом спектакле занята большая часть труппы театра – 20 человек. Помимо Алисы Селезнёвой, на сцене будут знакомые многим с детства герои – Говорун, Весельчак У, Громозека, Крыс, роботы-пираты и т.д. Главную роль Алисы Селезнёвой исполняют в дубле Инна Волкова и Ангелина Аладова. Сюжет, повествующий о поиске редких животных для зоопарка, основан на повести «Путешествие Алисы». Тверичане вместе с актёрами отправятся в путешествие на звездолёте «Пегас».

А для того, чтобы путешествие было реалистичным, в постановочной группе трудились видеохудожник Михаил Заиканов, выставляющий свои произведения на всероссийских и международных выставках, главный художник Чехов-центра Кирилл Пискунов, обладатель «Золотой маски», а также режиссёр по пластике Максим Пахомов, работавший в Большом драматическом театре имени Товстоногова и другие именитые мастера.

Как сообщают в пресс-службе Тверского ТЮЗа, сейчас уже почти не осталось билетов на первый день показа, то есть 20 сентября, но есть ещё возможность посмотреть на приключения Алисы Селезнёвой 11 октября. Это обусловлено ещё и тем, что в зале должно быть занято только 50% мест. Таковы требованиям Роспотребнадзора.