В Тверской области больше 1000 беременных женщин подали заявки на пособия на питание

Новая мера поддержки для будущих мам введена с 2020 года. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Областное правительство сообщает, что в нашем регионе за получением ежемесячных выплат на питание обратились 1022 беременные женщины. Размер пособия равен 2000 рублей.

Право на его получение имеют гражданки России, проживающие на территории Верхневолжья не менее трех лет. Они должны находиться на сроке беременности не менее 12 недель, состоять на учете в медорганизациях региона и посещать их не реже одного раза в месяц.

Пособие на питание выплачивается одиноким женщинам, а также тем, чей доход ниже величины прожиточного минимума.

Получить выплату можно в центре социальной защиты населения в любом муниципалитете.

На обеспечение этой меры поддержки в 2020 году из областного бюджета было выделено более 9,3 млн руб.