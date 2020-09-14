В Твери водитель Ford выезжал со второстепенной дороги и перевернулся – два человека пострадали

В Твери водитель выезжал со второстепенной дороги и перевернулся. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.

Авария произошла сегодня, 14 сентября, днём на улице Пичугина в областном центре. 23-летний водитель на Ford резко выехал со второстепенной дороги, не проверив, нет ли кого-то на главной. В этот момент с главного пути поворачивал 59-летний водитель за рулём Volkswagen Polo. Машины столкнулись.

В результате от удара Ford перевернулся, а у Volkswagen помялся весь капот. Пострадали оба ездока.

у молодого водителя Ford черепно-мозговая травма и сломан палец левой руки. У более опытного водителя Volkswagen тоже черепно-мозговая травма и ушиб позвоночника. Оба были трезвы.