На выставке копий работ Ренуара в Твери пройдёт арт-вечер «Живописец счастья». Афиша: сообщество в соцсетях Тверского музей-выставочного центра – ВК/tgmvc.tver.

19 сентября на выставке копий работ французского импрессиониста Пьера Огюста Ренуара в Тверском музейно-выставочном центре пройдёт арт-вечер «Живописец счастья». Для гостей проведут экскурсию и расскажу истории создания известных работ мастера. Кроме того, пройдёт лекция о жизни живописца.

Шедевры Ренуара воссозданы на натуральном холсте с помощью художественной цифровой печати. Техника «жикле» помогает точно передать все оттенки, светотень и фактуру мазка. Сохраняется даже печать времени в виде кракелюров, то есть мелких трещинок на поверхности.

Это не просто примерная копии оригиналов, созданные мастерами, а цифровая репродукция, которая является факсимильным, точным, воспроизведением подлинника.