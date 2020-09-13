Девять человек пострадали в ДТП с автобусом, влетевшем в фуру под Тверью

В Тверской области автобус врезался в грузовик, девять человек пострадали. Фото: Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.

Сегодня, 13 сентября, около 18:30 на 142 километре трассы М-10 «Россия» Калининского района Тверской области автобус, которые ехал из Конаково в Тверь врезался в грузовик. В аварии пострадали девять человек. Их жизни ничто не угрожает, как сообщают в пресс-службе регионального ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, 54-летний водитель рейсового автобуса «Тверь – Конаково – Тверь», двигаясь по левой полосе, на полном ходу влетел в зад грузовику. Грузовая машина остановилась перед пешеходным переходом.

В дорожном происшествии пострадали водитель и восемь пассажиров автобуса. По факту крупного ДТП проводят проверку. Сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.