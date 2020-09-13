Это документальное подтверждение переименования. Фото: ПТО

Отныне в Пятигорске, городе-курорте в Ставропольском крае, Дом культуры №1 носит имя нашего земляка, поэта Андрея Дементьева.

Торжественное открытие мемориальной доски состоялось 12 сентября. На церемонии, помимо городских властей и местной интеллигенции, присутствовала вдова поэта, художественный руководитель Дома поэзии Андрея Дементьева в Твери Анна Пугач.

Андрей Дементьев часто бывал на Кавказе. Именно там он написал свою знаменитую Балладу о матери».

Губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил:

- Он умел и работать, и мечтать. Был журналистом, редактором, телеведущим, общественным деятелем, прекрасным отцом, мужем, товарищем. Но в первую очередь Андрей Дементьев — поэт, чьи стихи и песни знает вся страна.